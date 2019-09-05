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安宰賢否認出軌

2019-09-05 列印
安宰賢否認出軌
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　　具慧善與安宰賢上月鬧婚變後互相數臭，她前晚上載兩人的婚姻守則，安宰賢要注意的事項包括「在外面喝酒，只能喝到晚上10時」、「喝醉後不要叫囂，禁止動粗及使用暴力等」和「凌晨12點前回家（拍攝時除外）」等；具慧善要遵守的則是「沒有」。

　　韓媒《Dispatch》昨公開安、具去年9月常在短訊中互說「我愛你」，今年3月婚姻亮紅燈。今年7月，具慧善不滿安宰賢與3名女性慶生，要求安送贈寓所補償，她事後表示不想離婚，安卻堅持分開及給她1億韓圜（約64.6萬港元）。具慧善昨發文稱離婚原因是安宰賢有外遇，有網友估計涉及女星吳漣序，安、吳即時否認，安更指具聲稱他與外遇吃消夜的照片根本不存在。

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