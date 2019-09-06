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相隔7年出新歌　海俊傑拍MV焗到暈

2019-09-06 列印
■海仔坦言再出新歌開心多過壓力。
■首播獲好友劉雅麗、張崇基和張崇德撐場。
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　　海俊傑昨日舉行新歌《長大》MV首播活動，得到好友張崇基、張崇德和劉雅麗等到場支持。今年是海仔入行25周年，亦是相隔7年再出新歌，他形容如自己Baby出世，而新歌描述自己成長歷程。不過拍MV前一晚他在內地工作至零晨返港，在沒休息下拍攝，因環境焗差點暈倒，幸好MV效果佳。海仔又謂再出新歌開心多過壓力，因沒甚麼事衰得過甚麼都沒有。他續透露已錄了3首新歌，預計最快明年底開個唱。他又感激太太很支持自己，去年一起從北京搬回港發展。

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