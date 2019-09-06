多做社福回饋社會 ﻿馬浚偉﻿﻿開Show請黎姿上台﻿

馬浚偉將於10月在演藝學院舉行7場show《Dream Big演唱會2019》，他更事先張揚有「女神」周慧敏及JW(王灝兒)、余香凝等助陣做表演嘉賓，連上市公司主席兼索人妻黎珈而(黎姿)都會係座上客，唔排除到時拉埋她加入吹水戰團，派吓正能量！採訪：方騫平 場地：富豪香港酒店



馬浚偉演唱會名為「夢想好大」，代表他入行26年來一直無放棄過追夢：「有part叫『追夢在舞台』，團隊聯絡咗一班有演藝才華嘅社會基層表演，佢哋同我一樣，喺屋邨成長，但未必有機會去發揮，當年我都冇諗過有機會踏入娛樂圈唱歌、拍戲、出唱片、做生意、開演唱會，今次想開心share一個表演舞台畀佢哋。」



今次馬仔請來好友陳志雲及唱得之人泳兒、JW、釗峰、余香凝和樂隊spACE做嘉賓，而10月26日生日當晚就指定同「女神」周慧敏共度，只可惜契妹鍾嘉欣不在港：「早年我同黎珈而係同門，我哋合唱過《春風報喜》及《求婚勿語》，所以會請埋佢嚟捧場，o依家好難請到美容集團上市主席上台合唱㗎嘞，到時睇情況捉埋佢上台獻『聲』傾吓偈啦；至於《夜長夢多》MV女主角張玉珊都會係座上客，上兩個月先一齊食飯敍舊，慨歎時光飛逝，咁就20幾年。」提到身邊個個女性友好都上晒岸，他笑言：「我要靠自己，相對我只開到家細公司咪慘囉，o依家仲要捱。不過，我人生睇法去到另一個方向，餘下時間，除做音樂嘢，仲會成立電影公司，搞咖啡、學校及有機產品生意，最重要係多做社福嘅事，目前經已成立咗非牟利機構。我由零到有小小能力，發覺到人生唔止搵錢，要回饋社會幫助弱勢社群。」



