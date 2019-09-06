  • 2019年9月6日 星期五
  • 27º
  • 86%
熱門： 撤回港鐵中大迎新營嘉盛苑梁舜燕

日報新聞 > 娛樂

﻿王菲疑已再婚嫁霆鋒

2019-09-06 列印
■王菲被懷疑與霆鋒低調結婚。資料圖片
Previous Next

　　天后王菲日前現身機場，雖然打扮低調，仍被眼利的旅客發現，大批旅客上前要求簽名及「集郵」。王菲是日心情大靚，來者不拒，逐一為旅客簽名，表現親民，但重點是她簽名時露出左手無名指所戴的戒指，引來網民懷疑王菲是否已低調再婚，已下嫁男友謝霆鋒？

　　王菲14年跟謝霆鋒世紀復合，不少人都關心她們能否開花結果，去年底霆鋒為《鋒味》往捷克取景，被一位老太太追問他是否已結婚？當時霆鋒表示：「還沒！」看來他也不排除再婚機會。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd