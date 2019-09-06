曹永廉讚演技好再封視后 ﻿田蕊妮﻿﻿坦言被讚好尷尬﻿

停工一年的田蕊妮（阿田），在TVB新劇《她她她的少女時代》中演技再度大爆發，劇中因為結婚多年的老公曹永廉出軌，她所演的「方迎風」陷入中女危機，面對情緒起伏及對第二春壯男的慾望，笑中帶淚，阿田坦承係演技大挑戰，更曾令她一度失控爆喊。在旁的阿廉則撐她有機再封「視后」，「佢內心戲多到不得了，而且呢個角色非佢莫屬，唔係個個做得到。」採訪：方騫平化妝：Meegan Seak(田蕊妮) 髮型：Haffman@ Hair Corner 服裝：HARRISON WONG







由廖晉碩監製的《她》講述失婚中女重拾夢想的故事，給予田蕊妮好大發揮空間。阿田指劇情貼地，朋友睇得好肉緊：「佢哋大讚監製選角好中，話阿廉好啱做呢啲小人物角色。」阿廉大笑：「套劇播咗咁耐，好多人讚阿田，我被佢蓋過晒啦！不過，佢真係可以演到失婚中女嘅內心世界，情緒高低有好多內心戲，而且一埋位就有戲做，唔會令我擔心，佢可以再做視后，直情係去到人生高峰呀。」對此，阿田發揮幽默本色說：「好少做訪問做到我咁尷尬，咁即係係時候釘蓋喇，記住同我扶靈喎，我好輕㗎咋！」



阿田又指，因為拍攝時壓力太大，加上患上流感要抱病開工，辛苦到不得了，有場打拳戲被武指揩親塊面，可能觸及她的「神經線」而突然爆喊，嚇親全場，待她冷靜下來時要向全場人致歉。 而講到中年危機，阿廉答得招積，指在婚姻方面從來冇感受過危機，反而早年轉做兒童節目，收入大減，要緊縮開支，一度好愁冇能力養妻活兒，好彩已成過去式。阿田則坦認早年有過婚姻危機，但強調一段關係唔可以對另一半要求太高，她認真說：「自己唔係大方去包容另一半缺失，一世人冇可能所有嘢都做得啱，我都會做錯嘢，點解佢唔可以？生活上有好多矛盾微細嘢都會釀成婚姻危機，甚至我認為第三者嘅危機係最易解決，如果唔斬纜，婚姻關係即斷，就係咁簡單。真係唔知將來婚姻會點，o依家我堅守活在當下，呢刻真心對人，咁就問心無愧。」



