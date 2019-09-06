「上等人」設靈群星致祭 梁舜燕將與亡夫合葬

資深藝人、演活「上等人」的梁舜燕（原名梁淑貞、Lily姐）上月13日因身體機能衰竭離世，享年90歲，昨於殯儀館設靈，今日出殯，靈柩將送往哥連臣角火葬場火化。Lily姐的契仔李克勤和太太盧淑儀約在5時抵殯儀館，多位藝人亦先後前來致祭。



Lily姐一對孫仔阮浩鋒和阮浩棕在靈堂外受訪，浩棕表示嫲嫲一生好精采，有好多好朋友，嫲嫲唯一遺憾應是在病牀上都想繼續拍戲，惜事與願遺，其他都可算無憾了，他並透露嫲嫲的骨灰將與爺爺一起在港合葬。



浩鋒指家屬要求主要以嫲嫲很喜歡的百合花佈置靈堂，遺照則選用她生前在無線劇集《黃金有罪》的劇照，因嫲嫲貪靚，要揀最靚的相。多位藝人亦送上花圈致哀，包括周潤發、劉德華、薛家燕、姜皓文、黎耀祥和鄭少秋等等。



