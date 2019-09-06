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「上等人」設靈群星致祭 梁舜燕將與亡夫合葬

2019-09-06 列印
■Lily姐的遺照是選自她在劇集的劇照。
■Lily姐因英文名及喜歡百合花，故家人用大量百合花佈置靈堂。
■克勤和太太盧淑儀抵殯儀館致祭。
■阮浩鋒和阮浩棕接受傳媒訪問。
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　　資深藝人、演活「上等人」的梁舜燕（原名梁淑貞、Lily姐）上月13日因身體機能衰竭離世，享年90歲，昨於殯儀館設靈，今日出殯，靈柩將送往哥連臣角火葬場火化。Lily姐的契仔李克勤和太太盧淑儀約在5時抵殯儀館，多位藝人亦先後前來致祭。

　　Lily姐一對孫仔阮浩鋒和阮浩棕在靈堂外受訪，浩棕表示嫲嫲一生好精采，有好多好朋友，嫲嫲唯一遺憾應是在病牀上都想繼續拍戲，惜事與願遺，其他都可算無憾了，他並透露嫲嫲的骨灰將與爺爺一起在港合葬。

　　浩鋒指家屬要求主要以嫲嫲很喜歡的百合花佈置靈堂，遺照則選用她生前在無線劇集《黃金有罪》的劇照，因嫲嫲貪靚，要揀最靚的相。多位藝人亦送上花圈致哀，包括周潤發、劉德華、薛家燕、姜皓文、黎耀祥和鄭少秋等等。

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