羅蘭哈囉喂歎「溫體肉」 林雪揸紅Van頻撞鬼

羅蘭、林雪及林明禎早前為海洋公園哈囉喂拍攝宣傳片，今年公園有六個不同主題鬼域，其中有兩個以香港地道文化為主題的「香港靈異結界」及「盂蘭老大街」。林雪與羅蘭於深夜在幽暗街角取景拍攝，林雪以深入民心的「紅Van司機」角色登場，夜間開工頻頻「撞鬼」。林雪笑言與羅蘭姐合作勾起了很多回憶，因為他的第一部電影正是與羅蘭飾演母子，在旁的羅蘭姐卻笑指曾經演過太多人的母親，所以沒有印象。



此外，羅蘭亦夥拍林明禎拍攝另一段有關屋邨靈異事件的宣傳片，片中「溫柔體貼」的孫女林明禎以清純學生造型登場，為了替相依為命的外婆羅蘭烹調「溫體肉」，林明禎不惜引誘「小鮮肉」男同學回家，她笑言很有挑戰性。



