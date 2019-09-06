﻿夫妻疏離 兩個仔黐晒洪天明 周家蔚家庭樂變透明人

洪天明同周家蔚(Janet)結婚7年，先後誕下兩子，6歲洪大仁（TJ）和4歲洪竟琋（JT），因為一家之主要經常返內地工作，湊仔責任落在洪太身上，不過，主力湊唔代表關係好，Janet就曾呻帶仔去玩但啲仔唔領情，更被串「係Daddy畀錢」，的確好Hurt。日前下午4點，洪氏一家四口去又一城行街買文具，難得家庭樂，但兩公婆表現非常疏離，記者跟足一粒鐘，兩人Keep住行到離行離列，兩個仔亦只會黐晒老竇，難怪被傳懷孕，Body略胖的洪太行街行到放晒蚊。



採訪:李權威、梁志明







洪天明婚前多緋聞，婚後亦唔少，最新一單發生喺17年12月，當年男方被爆在上海背老婆與辣妹夜蒲後手拖手返酒店。洪太事後力撐老公，話係一場誤會，之後天明亦強調是誤會，「我冇對我太太做出任何背叛嘅嘢。」更承認事件令周家蔚不開心，不過婚姻關係未受影響。



幫阿仔揀文具



的確，拖女事件後兩公婆無大問題發生，洪天明繼續返內地開工，周家蔚如常湊仔或約好姊妹去玩，8月25日36歲牛一，洪天明更特別飛返香港賀老婆生日。不過，兩公婆出街有別一般夫妻，鍾意各有各行，感覺關係非常之疏離。當日，難得在港的天明陪兩個仔揀文具預備開學，見天明揀咗啲做勞作嘅工具如白膠漿，買完就排隊畀錢，兩個仔一直陪住爸爸，大仔坐住小型行李箱碌嚟碌去，細仔就跳跳紮，洪太呢？唔見喎。



兩公婆零親暱



洪天明畀完錢，洪太就同工人現身，原來佢行去另一邊睇嘢。買完嘢離開，洪天明邊行邊撳電話，大仔繼續坐住行李箱代步跟住爸爸，Janet就抱住細仔殿到好後。一家人行街以一字型排開，細仔扭計落地，阿媽打喊露恰晒眼瞓，之後細仔跑前要搵爸爸抱，更邊抱邊玩老竇啲頭髮，然後眾人搭電梯再落停車場攞車，洪太呢？同老公Keep住相隔六、七個身位咁行，搵張合照都難。