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﻿阿仔話食Pizza

2019-09-06 列印
■洪天明目標明確，一入店即去揀Pizza。
■天明好忙，電話不斷響。
■天明入超市純粹為買嘢食o氹仔，難怪啲仔咁黐佢。
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        相隔幾日，記者再喺銅鑼灣皇室堡見到洪天明，見佢喺超市買叮叮食物，揀咗十幾分鐘入手大Pizza同意粉，佢話：「個仔想食Pizza。」
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