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黎諾懿餵食 搞到黃智雯心動

2019-09-07 列印
■恨拍古裝的智雯，與怕拍古裝的諾懿，齊以古裝亮相。
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　　TVB劇《街坊財爺》昨日於電視城舉行預祝中秋節宣傳活動，鄭則仕、邵美琪、黎諾懿、黃智雯及許家傑等都有出席，部份更以中秋節經典人物扮相現身。

　　諾懿跟智雯透露，他們在劇中的感情線將萌芽，諾懿形容為後現代羅密歐與茱麗葉的愛情故事，情節浪漫又甜蜜，有事無事都落雨添氣氛。智雯更自爆拍攝期間有一刻對諾懿心動，「有一幕我對眼要包紗布，諾懿要喺我不知情下照顧我，餵我食嘢，嗰一刻我覺得好浪漫。（老人院都係會咁餵㗎喎！）係喎！咩呀！你（記者）都唔浪漫嘅！」

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