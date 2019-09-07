感激鄭則仕助搣走廢青感 ﻿吳業坤﻿﻿興奮演技有突破﻿

邁向「三張嘢」的吳業坤終於大個仔，喺TVB新劇《街坊財爺》中有好多突破，除初次演繹劇集主題曲外，仲由以往學生哥「升呢」做專業人仕，飾演鄭則仕的契仔，是一位蠱惑律師，有幾場戲被尋仇打到飛起。為更有說服力，坤哥不惜首次為拍劇喪減10磅。另外，又會獻出熒幕初吻畀姜麗文：「好彩有Kent哥同監製幫手搣走以前廢青嘅感覺，成個角色立體晒。」



採訪：方騫平 場地：女人街食飯公司



繼《荷里活有個大老千》後，吳業坤再跟Kent哥結片緣，因為上次捱鬧，所以今次醒醒定定，唔會重複犯錯，更加唔敢Hea做：「同Kent哥合作壓力非常大，Kent哥喺片場好嚴肅，上次拍《大老千》時佢話我講嘢太快，教咗我又做唔返，所以咪畀佢鬧。今次叻咗搵到竅門，我先學咗佢嗰套，再加啲自己嘢入去，Kent哥冇再鬧我喇，連監製梁材遠都讚我演技突飛猛進，其實Kent哥係鞭策嗰種鬧，佢過咗好多功力畀我，我喺佢身上獲益良多，好開心再合作，講真，佢肯教我經已執到啦。」



首唱劇集主題曲好開心



坤哥自爆今次演出落足100分力，「我好用心去做專業律師呢個角色，第一次為咗拍劇做運動，加埋節食減肥，喺台灣拍《Ben Sir睇樓團》時忍口一啖飯都冇落肚，決心唔要再好似《誇世代》咁腫到變浮屍。減咗10磅後冇咗個包包面，當我講自己個名攞戲服時，連服裝姐姐都唔認得係我呀。除此之外，作為律師，講嘢、肢體動作都要留意，唔可以好似隻雞咁行到彈彈吓咁輕佻，要昂首挺胸向前行，呢啲落足心機嘅細節位，好希望觀眾都留意到。」至於唱到劇集主題曲係咪升咗「呢」？坤哥即否認：「由《超級巨聲2》入行，一直好期望有機會唱到劇集主題曲，終於畀我等到，兼且唱到自己套劇主題曲，就更加有feel。但我唔認同係升呢，只可以講係個人技能上提升咗少少，期待慢慢被人認同。」



