黃宗澤撞期唔做嘉賓 關智斌嬲爆：令我心碎

關智斌（Kenny）、黃宗澤（Bosco）和鄧麗欣（Stephy）前晚出席品牌活動，不過當Bosco遇上Kenny竟然話：「我深感內疚、慚愧、不快兼心虛，因為兄弟一場，原本應承Kenny做佢演唱會表演嘉賓，但撞了期要飛往日本拍攝。不過我都有主動自薦為佢拍片或錄開場白，但佢唔覆短訊，可能佢嬲咗我，所以我都嬲佢，互嬲！」



Kenny笑謂：「Bosco應該內疚，因為佢答應咗我又飛走，令我心碎！（沒有回覆Bosco短訊？）係咩，我咁衰咩？同佢拍戲3、4個月，佢經常整蠱我，分唔清佢邊句講真、邊句係假，最好的方法係『冷』處理，不聞、不問、不回覆！不過要佢拍片就實在太過大材小用，原本想佢一齊上台高歌一曲，跟住畀個膠袋佢，等佢可以還樂壇一個交代。」Kenny又透露有傳短訊恭喜張致恆註冊。至於Stephy則否認助傅穎回港發展，指對方有自己公司，不用她代勞，但承認大家有互相關注社交網站及私訊傾偈。



