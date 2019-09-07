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梁舜燕出殯火化 親友送最後一程

2019-09-07 列印
■張之珏和妹妹張寶之到場悼念。
■Lily姐兒子阮惠源負責捧遺照。
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　　「上等人」梁舜燕（Lily姐）於上月13日因身體機能衰竭離世，享年90歲，前日於紅磡世界殯儀館設靈，昨晨以天主教儀式舉殯。Lily姐的家人一早到場打點，好友張之珏和妹妹張寶之、安德尊和高永文等都有到場悼念，契仔李克勤則未有現身。辭靈儀式於10點進行，親友作最後悼念，在瞻仰遺容獻花的時候，不少親友傷心落淚，其後由兒子阮惠源負責捧遺照，兩名孫兒阮浩鋒和阮浩棕跟隨登上靈車，其餘親友則乘坐旅遊巴到柴灣哥連臣角火葬場送別Lily姐。

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