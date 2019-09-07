﻿曾志偉日本森林娶新抱 曾國祥從此被困 完婚激吻王敏奕





曾志偉的兒子曾國祥（Derek）昨日在日本與女友王敏奕（Venus）共諧連理，志偉及多位親友到賀。一對新人亦在社交網分享婚照，宣佈喜訊，更展示疑似是紋在手指上的「紋身婚戒」，而圈中好友陳瀅則分享到賀的相片及多條短片，令網民亦得以看到這場別具一格的森林婚禮的情況！本報記者 圖：網上圖片及短片截圖



曾志偉現年40歲的兒子曾國祥（Derek）昨日在日本，與拍拖六年的女友王敏奕（Venus）舉行浪漫森林婚禮。一對新人的婚訊傳出多日，他們昨日終在社交網分享甜蜜婚照宣佈喜訊，志偉亦有出席見證兒子小登科，頻露出燦爛笑容。



「感謝祝福我們的人」



曾國祥和王敏奕及親友事前皆封口，連日未有透露他們婚禮的詳情。曾國祥昨日就主動分享婚照，宣佈已婚「從此被困」，他在社交網留言道：「Just get hitched！！多謝各位兄弟姊妹和記者朋友們的祝福和問候！感謝每位祝福我們的人！感恩！」婚照可見，曾國祥沒穿傳統的新郎禮服，而是以襯衫西褲配吊帶的森林工人Look，抱起新娘子王敏奕。而另一張黑白相，可見兩人展示手指上黑圈「愛的紋身」，Derek三指共9個圈，Venus則兩指共6圈，似寓意婚期在9月6日的「紋身婚戒」！



陳瀅「直擊報道」場內情況



出席曾國祥和王敏奕婚禮的親友紛在社交網分享現場片段和相片，新娘的好姊妹陳瀅就上載多條短片及相片「直擊報道」，有照片寫上一對新人的英文名簡寫「V&D」，婚禮舉行地點的森林佈置簡約優雅，亦可見有白色小花等裝飾。陳瀅分享其中一條片段，見到新郎曾國祥進場時，興奮跑入「幸福之路」，並張開兩手接受兩旁親友祝福及擊掌，經過志偉身邊，父子擊掌甚開心。到新娘子步向新郎準備行禮時，可見穿上低胸婚紗的她露出幸福笑容，接受兩旁來賓的祝福！花仔花女在她身前撒花瓣，場面浪漫。一對新人完婚後情深激吻和擁抱，全場親友隨即送上祝福，歡呼道賀！陳瀅亦分享婚宴的短片，可見一對新人甚開心，新娘更步近就坐的來賓玩擊掌，場面熱鬧。