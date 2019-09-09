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楊凡動畫贏最佳劇本獎 《JOKER小丑》威尼斯奪金獅獎

2019-09-09 列印
■Todd（左）執導的《JOKER小丑》爆冷奪金獅獎，可惜祖昆失落影帝殊榮。美聯社
■祖昆在DC新作《JOKER小丑》演出大獲好評。資料圖片
■楊凡執導的動畫《繼園臺七號》奪最佳劇本獎。美聯社
■米積加演出電影《The Burnt Orange Heresy》成閉幕作品。美聯社
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　　「第76屆威尼斯影展」前晚舉行閉幕禮，由祖昆馮力士主演、《醉爆伴郎團》導演Todd Phillips執導的DC新作《JOKER小丑》捧走最高榮譽金獅獎，亦是首次有荷里活超級英雄類別的電影贏得金獅獎。祖昆扮演的小丑備受讚賞，但可惜失落影帝榮銜。

　　《JOKER小丑》導演Todd致辭時感謝電影公司又盛讚祖昆，讚「他是最兇猛、勇敢和思想開放的獅子。」受性侵風波影響未能出席影展的波蘭導演波蘭斯基新作《An Officer and a Spy》獲頒評審團大獎銀獅獎。而香港導演楊凡則憑首次執導、關於六七暴動的動畫《繼園臺七號》捧走最佳劇本獎 。Luca Marinelli和Ariane Ascaride分別憑《Martin Eden》和《Gloria Mundi》封影帝和影后，Roy Andersson則憑《About Endlessness》贏得最佳導演。

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