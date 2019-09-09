邀廚藝高手好友整辣油 鄭秀文指《花椒》考忍喊功力

鄭秀文（Sammi）、賴雅妍、麥子樂和譚耀文等，前晚到九龍灣出席電影《花椒之味》慈善首映禮。Sammi透露邀請了好友吳少芳一齊做慈善，指對方廚藝了得，便邀請她製作一定數量的花椒辣油。問到可會與好友作廚藝上的合作？Sammi笑言不太懂煮食，都是合作唱歌比較好！



Sammi指雅妍無辣不歡，而她則不敢多吃，笑言：「特別是麻辣火鍋，吃多了屁股辣辣的，對我而言只可以偶然吃吃。」Sammi指《花》是一部考忍喊功力的電影，看了一次亦忍不住喊，配音時亦有喊，因劇情是觸及心底的痛，她又透露若跟老公許志安一齊睇感人電影通常是她先喊。而雅妍就表示看過電影後經常打電話給媽媽，自爆小時候不乖，「男仔頭」性格更會與男同學打交，經常與媽媽小吵架令對方頭痛。



