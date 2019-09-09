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城城帶老婆賀「九月之星」 袁詠儀邱淑貞同場鬥凍齡

2019-09-09 列印
■大合照上，靚靚和邱淑貞兩位美魔人妻夠省鏡外，笑晒口的城城與愛妻連體，亦甜度十足。
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　　袁詠儀（靚靚）在本月4日已踏入48歲，近日慶生活動停不了，繼連環出席好友為她舉行的慶生飯局，及收到老公張智霖（Chilam）和一班好友送贈的驚喜生日禮物後，日前再與一班好友舉行「九月之星」生日派對。

　　昨日，靚靚在社交網貼圖分享喜悅，相中所見，除了廿四孝老公Chilam外，出席好友還有51歲的凍齡邱淑貞與丈夫沈嘉偉，而最近有影皆雙的郭富城也帶同太太方媛（Moka）到場。相比起娛圈老夫老妻的靚靚和豆豆兩對夫婦，城城和Moka較為親暱和跳脫，城城從後攬着老婆舉V字手勢；Moka則豎起兩隻手指公，看來城嫂已融入城城的朋友圈了。

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