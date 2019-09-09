劉倩婷考慮追多個 李丞責爆囡囡想要弟妹

「東華三院挑戰盃」昨於沙田馬場舉行，李丞責與太太劉倩婷及總理、賭王何鴻燊三房兒子何猷啟出席。李丞責表示東華和馬會都是慈善機構，落注算是行善，亦好彩有點成績。提到囡囡劉仟辰已三歲半，劉倩婷稱囡囡已長大識得照顧人和自己，不諱言之前堅決不追B，但現在可考慮，不過一切順其自然。李丞責補充指囡囡應想有個弟妹，因會攬住個公仔叫妹妹。



何猷啟今年2月公開與內地女友GiGi註冊結婚，於4月再認有個11月大的囡囡Tittania，囡囡已差不多一歲半，太太又指再懷第二胎。昨日一家三口首度現身公開場合，猷啟又笑稱自己換尿片及開奶已純熟。



