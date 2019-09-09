﻿王菲膺雙料亞軍 古佩玲季軍 黃嘉雯大熱奪港姐冠軍

《2019香港小姐競選》昨晚在將軍澳電視城舉行，結果由黃嘉雯大熱封后，榮膺港姐冠軍，至於亞軍及季軍則分別由王菲及古佩玲奪得，而最上鏡小姐亦由王菲同時奪得，而陳熙蕊則獲得友誼小姐。







香港小姐決賽昨晚在無線將軍澳電視城進行直播，鄭裕玲夥拍陸浩明及麥美恩擔任司儀，今年出動200位藝員組成星級評判團，並由黎諾懿、陳展鵬、周柏豪、黃智雯等11位藝人擔任最上鏡小姐評判，一眾藝員評判列坐台下觀眾席。觀眾亦可透過手機程式參與投票選出心水佳麗。



最後五強眼淚拉票



節目由一眾佳麗穿上性感鮮艷晚裝揭開序幕，其中①黃嘉雯、②蔡嘉欣及⑨廖倬竩最為「波濤洶湧」。隨後由藝人與佳麗進行快問快答環節，可惜當中趣味欠奉。跟着佳麗換上貼身魚尾裙晚裝，參考經典遊戲「超級無敵大電視」，台下一眾星級評判從佳麗所做動作估答案，有佳麗肢體語言強差人意而要出口術。



隨後經過才藝表演及泳裝環節後，叮走兩名佳麗，包括③梁敏巧及⑨廖倬竩，剩下八位佳麗角逐。在接受完司儀問答環節後，即頒發最上鏡小姐，最終由⑤王菲奪得。她同時與①黃嘉雯、②蔡嘉欣、⑧古佩玲及⑩謝采芝殺入最後五強，五位佳麗輪流發表感言，個個都用眼淚攻勢，鬥喊鬥哽咽。到最後宣佈最後三強後不久即頒發冠亞季軍，認真無謂。最終由25歲的黃嘉雯以大熱封后，而王菲則奪得亞軍，至於古佩玲就獲季軍。



高Ling張秀文胸壓紅氈



在比賽前，無線安排一眾藝人行紅地氈，其中以高海寧（高Ling）、劉佩玥和張秀文成為紅地氈最性感的女藝人，明顯消瘦了的高Ling更瘦人唔瘦胸，穿低胸露腰裙仍有睇頭，她開心指確着細了一碼衫，不過就否認搶佳麗鏡，盛裝是隆重其事。超低V亮相的劉佩玥笑言一身打扮為「悼念」仍是2字頭，因翌日（9日）就踏入30歲。中門大開的張秀文不慎露出內衣洩春光，她自嘲先天不足未能行型格路線。



而陳煒（煒哥）和洪永城有份擔任港姐「最上鏡小姐」評判，二人表示選佳麗的準則，主要是視乎現場表現，因智慧要現場才睇得到。