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分享索爆學生證 43歲林心如重返校園

2019-09-10 列印
■林心如讀世新大學碩士班。
■心如上載入學手冊。
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　　現年43歲的台灣女星林心如於3年前下嫁男星霍建華後，翌年誕下女兒「小海豚」，相夫教女生活美滿！隨着女兒已兩歲多大冇咁黐身，「人妻」最近終於有時間追尋自己的夢想，重返校園在世新大學修讀高階行銷管理碩士課程。昨日她除了上載靚爆學生證照片外，更有入學小冊子及課本，可見她對重返校園的期待。心如撰文說：「睽違已久的學生證......越忙碌越開心，看電影可以正當的買學生票了，上課上的頭昏腦脹但獲益良多，媽媽的學習為了自己也為了女兒，希望可以順利畢業。」 網上圖片

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