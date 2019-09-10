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阿Sa白裙扮女神遊希臘

2019-09-10 列印
■粉絲形容阿Sa有希臘女神feel。
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　　蔡卓妍（阿Sa）對遠古文明深感興趣，繼去年踏足埃及第一步圓夢後，最近又到了另一個「神話國家」希臘遊玩。

　　身穿上白色長裙化身女神的她在巴特農神殿前影相，大擺Chok爆甫士，好友容祖兒留言笑指阿Sa十足當年特輯的女主角鍾麗緹。

　　阿Sa隨後於社交網開心分享行程：「細細個媽咪最鍾意同我講希臘神話故事，印象最深刻就係Aaron嘅音樂特輯《希臘驚情》，之後我仲着住嫲嫲對阿婆拖鞋加毛巾被扮希臘女神。」

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