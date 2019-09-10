主持港姐快問快答環節 湯洛雯被揶揄口齒不清

黎諾懿和湯洛雯等昨日出席節目《跨跨跨世代》宣傳活動，談到黎諾懿最近成為十點半時段的節目常客，他笑言有《她她她的少女時代》讓大家休息下，由於擔心觀眾看悶，《師奶特工》也押後推出。他續稱在《跨》節目拍攝創業主題，有感生意難做，因他與哥哥及細佬投資車房，曾因租金太貴要搬入屯門，經營6、7年雖有錢賺，但很難請人。



湯洛雯則表示與黎諾懿在選港姐時結緣，對方是自己的啟蒙老師。提到前晚港姐決賽的快問快答環節，她被何浩文揶揄口齒不清，她解釋只是為了搞笑，她亦不會因一句話而嬲，二人將來碰面也不會尷尬。



