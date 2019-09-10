﻿揸林寶買尿片被困「老銅」 城城拖愛妻 轉戰跑馬地撐枱腳

郭天王今周中秋節將4度登上台北小巨蛋，舉辦「舞林密碼」巡演。「愛妻號」點忙都好都會抽時間陪吓老婆仔Moka嘅，繼馬季開鑼日兩夫婦恩愛現身沙田馬場、其後袁詠儀嘅「九月之星」生日派對，城城亦帶埋另一半融入其朋友圈中。
打扮青春
日前周六晚上7時許，郭氏伉儷又出動放閃嘞！兩夫婦撇下兩個寶貝女，去寓所附近嘅跑馬地快閃dinner。落一落街，城嫂卸下周身名牌，僅以T恤波鞋牛仔褲casual wear上陣，仲無化妝，戴cap帽遮素顏。城城同樣着上T恤牛仔褲，襯番32歲愛妻。兩公婆在老牌粥麵店暗角撐枱腳，大半小時後十指扣緊步出，見年過半百嘅城城身材好弗。而素顏Moka就小鳥依人黐實老公。兩夫婦友善與老闆say bye後，就拖晒手fing fing興奮吹水，Moka對住老公時刻冧笑，明顯好迷戀man爆老公囉！其後二人行去泊喺雙黃線嘅林寶堅尼上車，城城聽到記者預祝佢「中秋節快樂！」即報以微笑，然後主動問記者食飯未？再着本報記者「快啲去食飯！」最後揸車返寓所湊女。
自創舞步o氹囡囡
城城早前被邀拍攝Aaron Kwok Style 「Baby Shark Dance Challenge教學短片」，育有兩女嘅佢話：「《Baby Shark》係一首超洗腦的神曲，今次會設計出有我郭富城元素的舞步，融入大家熟悉的《對你愛不完》的轉手動作，以及《唱這歌》抱起單腳的招牌舞姿！」問到兩歲大女Chantelle會否睇佢MV一齊跳？城城笑說：「囡囡似足我，喜歡跳跳紮紮！佢好鍾意Baby Shark，所以我會播短片畀驚喜佢，令囡囡愛上爸爸版《Baby Shark》!」
採訪 : 張詠森、
李維隆