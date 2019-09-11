﻿與無線未完約 田蕊妮否認離巢

田蕊妮（阿田）昨日為本月20日在旺角麥花臣場館舉行的音樂會綵排。由於旺角近日經常有示威活動，曾有音樂會因此突然取消，問阿田怕不怕受到影響？她坦言不要緊，最關注的是這次音樂會做到最好。



此外，早前阿田在網上抒發心情時寫了一句「江湖再見」，即時引起外界揣測她約滿離開無線，為此她解釋是由於本周她主演的電視劇《她她她的少女時代》進入結局篇，原本想搞結局飯聚，但因忙於綵排音樂會及戒口而未能成事，一時感觸之下寫出心情，她說：「引起大家誤會真不好意思，我是文人嘛！（與無線合約還未完？）仍有一段時間呢！」