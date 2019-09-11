﻿直接飲水喉水 黎諾懿被老婆鬧黐線

黎諾懿和鄧佩儀昨日出席《長命不老》記者會，談到養生偏方？諾懿自認對水最有要求，家中有兩部水機，其中一部是過濾氯氣，皆因太太對氯氣敏感，之前沖涼也會敏感致「一撻撻」，要食類固醇治療。他又推介大家多飲鹼性水及還原水，但自爆年輕時曾直接飲水喉水！他說：「老婆初認識我時，我曾叫她直接飲水喉水，她大罵我黐線！如果兒子學我一樣天生天養，太太應該會殺了我！以前入屋要多重消毒，現在兒子大了，只需要換衫及洗手便可，入屋條例放寬了，哈哈！」