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姜濤扮死神嫌唔夠型

2019-09-11 列印
■姜濤與Ian在音樂電影中飾演死神，更要爭女。
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　　姜濤及陳卓賢（Ian）昨晚出席音樂電影《戀愛要在生日前》首映，片中講述二人飾演的死神要爭女。姜濤及Ian透露拍了兩日，第二日更要通頂，Ian即自爆第二日「等到癲」，悶得要捉姜濤陪他扮打拳消磨時間。談到自評分如何，姜濤自認缺點多，尤其講台詞要改善。

　　問到二人演死神前有否參考韓劇《鬼怪》？Ian即踢爆姜濤嫌死神要用手開門不夠有型，笑指公司預算有限，未能用特技幫二人「穿門」而過。

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