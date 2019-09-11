每有危難總在身邊 賈思樂喊住感激戚美珍

賈思樂昨日為11月《Me and My Girls in Concert 2019（part2）》舉行記招，獲多位好友到場支持，包括當年主演《歡樂今宵》趣劇《蝦仔爹哋》的盧海鵬 、羅蘭、林建明及戚美珍，以及好友向海嵐 、韋綺珊及蘇珊等，大家更推着生日蛋糕為他預祝65歲生日。盧海鵬開咪爆：「到現在坐兩蚊車費才開騷。」 賈思樂尷尬地回他：「沒有這回事。」 盧海鵬不放過他繼續說：「他沒有這些使費，因他自行揸車。」



賈思樂跟戚美珍合照時，忍不住落淚說：「從蝦仔爹哋認識戚美珍至今，保存了那麼多年的友誼，每次有難題或有搞作時，她一定在我身邊支持，雖然她不是我的老婆，但真的很關懷我。」



