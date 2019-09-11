﻿瞓身做歌手 100萬元製靚聲碟 阮兆祥決暫緩續約TVB

阮兆祥近年搞笑扮嘢、拍劇做主持為主，可能大家都差啲忘記他是歌手出身，除17歲參加過新秀，30年前更出過個人大碟。其實這個歌手夢，祥仔一直冇放低，最近更獲唱片公司支持於下月25至27日舉行《King Of Dreams》演唱會，兼推出靚聲碟《大夢想家》。祥仔坦承，呢個時勢難得有公司肯揼本過100萬製作唱片，仲可以自己揸旗參與製作，為瞓身做歌手，決定暫時唔續約TVB，仲強調：「我同TVB關係唔係咁脆弱嘅。」祥仔話新碟主題曲《大夢想家》正好是自己寫照，更自爆入行後因收入太少，連拍拖都冇錢，曾短暫去過銀行打工，但太悶好快就辭職，證明他一世仔都要靠創作搵食。



祥仔上次推出個人專輯，已是1989年的《我心深處》，相隔30年再決定出碟，當然唔可以求其，「今次我哋花咗好多時間去揀歌，由於係靚聲碟，除咗新歌《大夢想家》外，仲會翻唱唔同年代嘅女歌手嘅歌，搵一啲我有感覺又適合我唱嘅歌。（點解淨係揀女歌手？）我唱女仔歌唔會有比較，唱得好過人哋就唔係幾好啦！哈哈！」



修哥讀白搞喊人



雖然是翻唱歌，但祥仔一樣花盡心思，「我哋重新編曲都花咗好多時間，最特別應該係《天各一方》，原裝係曾路得唱，俞琤讀白，今次嘅版本好似續集咁，啲讀白有啲唔同，所以搵嚟心目中最佳男主角修哥（胡楓）幫手，我打畀佢時，佢仲專登整蠱我，『漏』住口咁話係咪真係搵佢講。不過，到錄音時佢用把好有戲嘅聲去講，搞到在場嘅工作人員個個都眼濕濕，相信到時聽眾應該會鍾意。」不但歌曲，連唱片封套祥仔都親自搵人幫手，「我一直好鍾意Super Girls嘅Aka（趙慧珊）嘅畫風，所以搵咗佢幫我畫，要請佢食飯多謝佢先得。」祥仔透露唱片現正在日本做後期及混音，難怪要花過百萬製作。



既然瓣瓣祥仔都有份參與咁瞓身，仲要養足精神去錄音，所以早前決定暫時唔跟TVB續約，「其實樂小姐（樂易玲）同我傾咗好耐，但係我咁耐冇出碟，又難得有公司肯咁揼本畀我去製作，我好想專心去做好件事，如果續咗約拍緊劇，到時好難專心去做，所以都係暫時唔續集，況且我同TVB關係唔係咁脆弱嘅，遲啲可以再合作過。」



曾轉打銀行工



講到新歌《大夢想家》，祥仔話完全是自己寫照，MV仲搵來不同領域追求夢想的人講他們的故事，希望鼓勵大家不要放棄追夢。不過，原來祥仔都曾經放棄過，轉行去做銀行打工，「嗰時我入行冇耐，喺港台電視部度做，只得500蚊底薪，要有其他工作先會有多啲收入，但係我長期得底薪，嗰時仲要同人拍拖，唔好話照顧個女仔，連拍拖都冇錢，決定搵份穩定收入嘅工，我記得去銀行見工時，經理認得我仲問我係咪玩，雖然佢後尾請咗我，但係我每日喺金庫數銀紙，真係太刻板，結果我捱咗個幾月終於頂唔順，不過令我明白到，自己呢一世都係要做創作有關工作先得。」不過，祥仔話有今日全拜阮媽媽所賜，「細個媽咪覺得我好似書蟲，星期日都掛住返學，於是畀我聽歌，仲叫我喺親戚面前表演，所以我讀書時已成日參加歌唱比賽。」



講到演唱會，祥仔話會將這30年影響他的音樂同大家分享，亦會邀請30人樂隊伴奏，「到時我仲會苦練一樣樂器表演畀觀眾睇，希望會畀到大家驚喜啦！」由於搵到著名設計師陳華國幫手造衫，祥仔笑言要減番小小着得好睇啲。至於嘉賓除了羅凱鈴外，祥仔則大賣關子。



撰文：杜淑霞



攝影：李維隆



髮型：Eddy Kwong



化妝：Tiffi Wong



場地：Playground



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