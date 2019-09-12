﻿同唐詩詠出席時裝周 黃翠如歎唔夠高無得買衫

黃翠如同洪永城好Friend，所以同其舊愛唐詩詠都好老友，經常約埋去食去玩去旅行。近日黃翠如就約埋好姊妹唐詩詠出席紐約時裝周，昨日翠如在社交平台上載時裝周相片，分享欣賞時裝騷的盛況，更透露遇上前同事李施嬅。



黃翠如和唐詩詠分別穿上不同啡色調的秋冬裝亮相，翠如更留言指假如跟詩詠的高度可以多10cm，現場每件衫也可以買。



翠如留言說：「她在想，那一件，我要買。我在想，那一件，我要她買，給我。我們在想，假如我們高多10cm，每一件，也可以買。」最後更Hashtag遇上美人selena（李施嬅）。留言吸引好多藝人注意，包括陳敏之留言謂：「咁買畀我啦！」而吳若希亦留言大讚兩個人都靚。