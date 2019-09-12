有同男士約會 陳靜揀男友要有愛心

陳靜（DaDa）前晚出席活動呼籲大眾對女士健康關注，DaDa透露早前拍攝電影《BB 復仇記》時要增肥8公斤，之後又要減8公斤拍賀歲片，現在體重已回復到51公斤。問到在戲中有否跟周秀娜鬥身材？她說：「我當然輸給她，首次與她合作，她是個冷靜和勤力的演員，我要學習。」問到有否八卦對方感情事？DaDa坦言，「我不敢八，我怕八人家的感情，人家又八返我的感情事，我無時間諗感情，隨緣啦。」



單身的DaDa自爆一直有跟男士約會，日後有待感情更進一步才會向外公開，問到對男友的要求？DaDa說：「一定要有愛心和很遷就我，令我有想結婚的想法。」



