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赴德國參加音樂節 RubberBand倫敦朝聖

2019-09-12 列印
■RubberBand去到Abbey Road扮The Beatles影經典過馬路相。
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　　RubberBand早前以導師身份，聯同三隊新晉樂隊遠赴德國慕尼黑參與當地「THEATRON Musiksommer」音樂節作交流及演出。眾人還參觀了當地樂隊的家中錄音室，看到對方的製作方法，都令樂手們獲益良多。

　　完成德國交流及探訪後，RubberBand便轉飛到英國倫敦遊玩。除了阿正曾於倫敦讀中學外，其餘三人從未去過倫敦，阿正充當導遊，帶成員四處遊覽，最難忘是到Abbey Road留影，這是The Beatles的經典唱片《Abbey Road》的封面拍攝位置，同時亦是灌錄該唱片的錄音室所在地。RubberBand難得到訪，當然也有樣學樣擺出經典甫士影合照之餘，也如小粉絲般，在牆上簽名。

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