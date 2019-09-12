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王敏德錫女兒令馬詩慧詐型

2019-09-12 列印
■王敏德（中）與太太馬詩慧（左）和女兒王麗嘉（右）昨齊出席腕錶活動。
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　　王敏德（Michael）跟腕錶品牌再度合作推出特別版腕錶，前晚舉行發佈會，並獲太太馬詩慧（Janet）和二女王麗嘉（Irisa）到場支持。Michael一家三口影合照時，Janet與Irisa應記者要求錫啖Michael，但他居然主動錫女兒先，令太太詐型，之後要即刻錫番太太補鑊。

　　對於可有給予設計靈感給老公，Janet表示不嬲唔過問，更笑言：「頭先都睇到，我係喺兩個女同個仔之下。」在旁的Michael笑言同意說法，當問到酬勞會否給太太時，他笑稱：「任何嘢都畀晒太太，我係幫太太工作，睇我個樣就知幾辛苦。」談到最近香港社會氣氛不好，可會擔心影響腕錶銷量，他說：「我都有睇新聞，的確係會影響經濟，但我哋要向前看，希望每個人都開心。」

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