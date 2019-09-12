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湯怡親手炮製月餅贈同事

2019-09-12 列印
■湯怡親手製作多個月餅送給同事品嚐。
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　　一向對烹飪有興趣的英皇歌手湯怡（Kathy），自小跟媽媽學煮嘢食，近年更報讀課程學習炮製不同的月餅，每年她都會親手整三、四款口味送給同事品嚐。她說：「中秋節見到大家食得開心又可以同屋企人分享，我都好滿足。」談到難忘的中秋節，Kathy透露兒時會到屋企樓下玩蠟燭，曾經有一年家姐的好朋友帶同弟弟一齊玩，升中一後曾經展開過一段puppy love。今年中秋節就會與屋企人一齊食飯慶祝。

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