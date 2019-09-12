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日本宣傳《殺神3》 奇洛扮忍者七情上面

2019-09-12 列印
■奇洛李維斯跟KPP做出忍者手勢。
■奇洛在紅地氈上親切地為影迷簽名。
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　　由荷里活巨星奇洛李維斯主演的電影《殺神John Wick 3》將於日本上映。而日本關東地區日前受颱風吹襲，但奇洛仍堅持到東京宣傳。前晚他現身六本木出席該片的日本首映及記招，吸引大班日本影迷在紅地氈等他，奇洛亦細心地為影迷簽名。

　　首映禮上除了奇洛及導演Chad Stahelski之外，日本女歌手Kyary Pamyu Pamyu（KPP）亦有現身，她向奇洛獻花之外，更即場教奇洛變身忍者；在台上教奇洛與Chad擺出忍者甫士，奇洛亦交足戲，七情上面，他更以日語向在場觀眾打招呼，冧爆當地影迷。　　網上圖片

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