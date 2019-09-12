﻿TVB放生黃心穎 揭《牛下女高音》翻生 變台慶劇內情

「安心」事件發展至今已五個多月，黃心穎有份演出的TVB劇集《牛下女高音》終於重出生天，被安排緊接《街坊財爺》於10月7日起晚上八點半時段推出，而且心穎戲份完全保留。據知，早前TVB在午間重播心穎有份參與的遊戲節目《我愛香港》，之後7月初又於深夜時段重播黃心穎有份做嘉賓的《安樂蝸》試水溫後，月前TVB高層開始閉門研討《牛下》應否大膽放行？有人曾經為心穎求情，覺得香港人現今關注的事太多，「安心」事件亦已漸被淡忘，最重要劇集屬勵志劇，賣一班中佬尋夢的故事，切合目前社會需要正能量，拉鋸一段時間，直至上周五高層例會上，《牛下》終被拍板通過。監製黃偉聲坦言事出突然，強調劇集重點並非落在黃心穎身上，故並未聯絡心穎做宣傳。



黃心穎偷食人夫，形象插水，有份演出的劇集《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》及《牛下女高音》統統被抽起，因為自己累全家，台慶劇《法證先鋒IV》及節目《懿想不到》就搵人頂替補拍，連她主唱的《愛‧回家之開心速遞》主題曲亦換上新主題曲。輸得一敗塗地的心穎唯有避走美國，據知，心穎上月經已收到風《牛下》有機會重生，曾把握回程機票時限，Book咗九月尾機票，打算秘密飛抵澳門，再返港搵生機，不過，因為情緒依然好波動仲未平復，最終又cancel咗booking，暫時行蹤未明。



黑妹求情



於《牛下》內飾演豪氣酒吧bartender的「黑妹」姐李麗霞對劇集終於可以播出表示相當期待，她開心地說：「好多謝監製聲哥畀機會我演出，仲開正我嗰瓣又演又唱，呢套劇真係好正，我只係用咗10日時間就完成，而且個個資深演員，好似吳岱融、曾偉權等對我好好！(咁年輕嗰班呢？)可能我做嘢緊張，個樣好似好惡咁，佢哋唔係好敢行過嚟呀，不過，同黃心穎合作，佢都對我好好，我覺得大家要畀空間佢，我哋後生都會犯錯啦，年輕時我做錯好多嘢，但當時好多人畀機會我，希望大家畀機會佢！」



振朗期待



至於《牛下》男角張振朗之前已希望大家畀條生路心穎行，對於劇集翻生，他坦言，「呢鋪黃心穎有冇得翻生，就等觀眾決定喇。」他補充希望觀眾可以將目光放喺一眾好戲前輩身上，而唔係心穎：「劇中一班前輩將咁多年嚟嘅經驗同心底嗰份頑皮都釋放咗出嚟，我好期待睇呀，我等咗咁耐有劇上當然開心，希望順其自然，搣甩黑仔王個名啦！」



監製推介



監製黃偉聲坦認《牛下》經過一段時間的商議，直至上周五才落實播出，因此，他和演員們難掩興奮並希望觀眾可以轉移視線：「中佬合唱團先至係套劇嘅主角，而King Sir係靈魂人物，同中佬產生化學作用，無佢係開唔成，因為故事係講小學校長King Sir喺張振朗、吳岱融和龔慈恩協助下，幾經艱辛逐一尋回當年小學嘅合唱團成員，並重組成為牛佬合唱團，所以編寫咗30幾首陳百強、王傑、張國榮等經典金曲，好精采。」問到可會搵埋黃心穎做宣傳？聲哥表示無聯絡，更非常避忌：「佢返港先算啦。」另外，《牛下》是82歲King Sir的TVB告別作，作為劇中靈魂人物，King Sir對劇集播出有期當然開心，問到可會擔心收視受黃心穎影響？他強調唔會理，因為呢啲係公司事。患病的King Sir咳着說：「只要唔太辛苦，我都可以做宣傳嘅，但呢期天氣關係，多少都有啲影響，到時睇身體狀況再決定啦。」



採訪：方騫平