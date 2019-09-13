  • 2019年9月13日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： 修例風波人鏈爆眼女示威者國旗警棍

日報新聞 > 娛樂

加緊綵排演唱會 張偉文預祝中秋

2019-09-13 列印
■張偉文(右)和區瑞強言談甚歡。
Previous Next

　　張偉文近日不分晝夜加緊開會及綵排《離別的叮嚀40周年演唱會》 ，區瑞強及呂珊等好友前來探班，並順道提早慶祝中秋佳節。張偉文說:「今年係我入行40周年，真的又緊張又擔心，上天好眷顧我，即使現在體力大不如前，但歌喉無壞影響，反而坐着唱更好，令我專注運聲。」

　　張偉文亦坦言，今次開騷想「傾囊而出」，將所有歌曲排入歌單，「我已跟老闆講要唱晒為止，罰錢都咁話，自己身體唔好，未知是否最後一次開演唱會，我當作是告別作，所以要唱盡，然後再諗保養身體啦。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd