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馬天佑絕水48小時 《妄想》扮女生示眾

2019-09-13 列印
■馬天佑在MV中的女裝。
■馬天佑落力演出新歌MV。
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　　馬天佑昨為新歌《大妄想家》舉行MV首播會，暢談製作該MV點滴。馬佑一向大膽嘗試不同風格造型，為拍攝效果不惜極致操練限食。

　　拍攝舞蹈鏡頭時更需赤裸上身，為保持最高峰狀態出鏡，拍MV前48小時開始不飲水，拍攝當日更不敢進食。完成跳舞鏡頭後，還要反串演女生示人，穿着一條貼身長裙。

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