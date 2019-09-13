提離世愛貓心感自責 ﻿袁文傑﻿﻿落淚﻿﻿心痛寶貝捱苦﻿

袁文傑演出的劇集《街坊財爺》及《她她她的少女時代》分別推出，頻頻有得曝光本應值得開心，但因10歲愛貓囝囝病逝而心存自責，不時偷泣。一提起囝囝，他即泛淚：「年幾以嚟花咗20幾萬醫藥費，我亦明白Cancer係冇得搞，但當中醫療過程，我覺得好唔舒服，唔係肯畀多啲錢花費喺收費貴嘅醫院，救到嘅機會就會大啲，經歷令我好內疚，更加遺憾冇把握黃金時間同囝囝一齊影結婚相。」採訪：方騫平







12年，袁文傑的異國短毛貓囡囡因為腹膜炎病逝，當時他傷心崩潰，需要長時間去「療傷」，直至年多前囝囝開始患上淋巴癌，袁文傑再鼓起勇氣和愛貓一起作戰，但經歷令他不好受，亦想公開一吓。他憶述說：「我花咗好多錢、時間同心思，只求囝囝可以舒服咁走完全程，佢5月1日生日，生日後即復發，冇胃口變瘦，醫生同佢進行第2次化療，不過一針後唔見有改善，醫生診斷冇胃口原因，係因為膽管塞咗，蛀咗牙，唯有聽醫生話麻醉剝牙，抽膽液，但通完兩日再閉塞，醫生仲提議話開刀用支架撐開膽管，卻遭我反對。」



使20萬醫藥費



之後醫生再喺囝囝膽管搵到有真菌，因為前所未有個案，叫袁文傑去搵處方相關嘅藥物，醫院唔會有提供。之後袁文傑喺北角一間動物診所搵到有關藥物，用$500買到10日藥，與此同時，主診醫生同樣搵到藥，但收費接近$7000蚊，昂貴原因是貨源唔同！「我見太貴一度提出唔要，但唔可以，原因係專為我訂。」貴不是問題，最重要有效，但囝囝食完藥後未見好轉，袁文傑又要開工，只好由女友張潔蓮帶囝囝去插餵食喉，「點知主診醫生竟然話會放假三周，大假前夕full booking，又唔想交由同事接手，提議我返去家庭醫生度處理。年多以嚟我喺呢間醫院花咗20幾萬醫藥費，明知佢嚴重，狀況又逼在眉睫，要求救佢命竟然唔接。」



最後階段囝囝中風留院ICU，當晚主診醫生唔睇佢，腦科又話要收工，除咗定期餵食，留院期間乜都做唔到。翌日(8月7日)醫生話囝囝狀況太差四肢無力，再全身麻醉做磁力共振，話半個腦出晒血，醫院仲話可以喺抽嘢化驗睇吓係爆血管定Cancer上腦，只要唔係上腦就有康復機會，結果又要囝囝留多晚院，使多3萬幾。8月8日早上9時多，報告出咗唔係Cancer上腦：「堅持帶囝囝走，因為佢經已冇晒意識，我好內疚，應該早一晚接走佢，抱住佢陪佢喺身邊，而唔係要佢喺最後兩日獨自留喺間冰冷，冇人理嘅籠入面。」經歷更教他想做的事，要好好把握，不要再錯失了。



