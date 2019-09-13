稱獲男友信任 ﻿江嘉敏﻿﻿否認偷食﻿

24歲無線小花江嘉敏昨被指搭上男友Anthony的公司拍檔「X先生」，更冧掂X先生打本50萬給她開琴行，二人又計劃以工作為名到日本「偷食」。江嘉敏隨即在網上大罵X先生，其後現身稱男友很信任她，兩人的感情沒受影響。



江嘉敏昨日在網上公開X先生的名字，大罵對方怎樣搞都不會影響她和男友的感情，並直斥此人：「cap頭cap尾，又話我媾你又話我呃你錢，夠膽做卻無膽面對。」



江嘉敏昨晚現身表示，因衝動才在社交網留言，因此被樂易玲召回公司「照肺」，指不該回應有關報道。江嘉敏又稱，幸好男友看完短訊後很信任她，問到感情是否出現問題？她笑道：「睇我咁長肉就知冇，而且報道經剪輯，真極有限。」她承認對話聲頻是自己，但不想再提，亦拒談金錢瓜葛，今後亦會帶眼識人。



