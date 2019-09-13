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《萬世巨星》演耶穌 68歲Jeff Fenholt離世

2019-09-13 列印
■Jeff Fenholt在《萬世巨星》中飾演耶穌。網上圖片
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　　據外地傳媒報道，曾演出70年代經典音樂劇《萬世巨星》的男星Jeff Fenholt，已於本周二在寓所離世，終年68歲。Jeff一直被指有健康問題，因現場沒有可疑情況，故警方不會就Jeff的死因進行調查。Jeff於1971年在安德魯萊韋伯（Andrew Lloyd Webber）創作的《萬世巨星》中，飾演耶穌走紅，並曾以耶穌造型登上《時代》雜誌封面。

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