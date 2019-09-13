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每年孖陳豪拍拖旅行 陳茵媺不怕七年之癢

2019-09-13 列印
■陳茵媺表示結婚6周年等老公開完工補祝。
■高海寧希望與男友一齊遊威尼斯。
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　　陳茵媺和高海寧等昨日出席意大利文化節活動。陳茵媺提到去年結婚5周年與老公陳豪遊意大利，但今年6周年要等他開完工才可以補祝，並表明不怕「七年之癢」，她說：「我哋每年都要去一次二人世界嘅旅行，去一啲未去過嘅地方探索，就能帶啲新回憶畀我哋。」今年的中秋節她會留在家中度過，並買了本英文中秋節故事書，講解給子女認識這個中國傳統節日。

　　已去過意大利兩次的高海寧稱，下個目標是威尼斯，希望能參與當地每年2月舉行的面具節。問男友鄧智偉會一齊去嗎？她坦言好想，因男友也喜歡意大利。問她與男友同樣喜歡意大利，會考慮在當地結婚嗎？她笑言：「若有機會我都唔介意，但我哋未傾到呢個話題。」

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