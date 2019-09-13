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余德丞備戰渡海泳 難忘當年操練嘔吐

2019-09-13 列印
■余德丞（左）和胡鴻鈞在節目中一齊玩遊戲。
■一眾藝人前晚齊錄影《娛樂大家》。
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　　余德丞（Dickson）和胡鴻鈞（Hubert）等前晚錄影《娛樂大家》。同是香港游泳代表隊出身的Dickson談到方力申為練環島泳而游到嘔，他坦言游45公里相當辛苦，自己當年練水也有練到嘔，加上渡海泳和游泳池不同，更考耐力。他直言現在甚少游水，皆因一定比以前慢，不想打擊自己。

　　Hubert則透露，已有逾半年沒有亮相電視節目，皆因早前忙於拍劇，5月時又因工受傷。他表示頭部傷口已痊瘉，每隔3個月便要覆診。問到有否對吊威吔留陰影時，他說：「還好，因為事發經過完全唔記得，但幾時再拍劇就要等監製安排。」

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