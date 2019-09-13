﻿廿年「無飯夫婦」 出得廳堂 唔入得廚房 50歲伍詠薇揀飯煲學做煮婦

今年半百嘅美魔女伍詠薇，月前撇甩老公練海棠獨遊海南島，人妻大晒fit爆水着照，自豪話「25年前嘅一件頭泳衣都啱着」，被封「伍索」！凍齡功夫超班嘅伍姑娘出得廳堂，但結咗婚廿年都被取笑係「無飯主婦」，距離完美人妻始終差一步。日前下午，本報發現素顏伍姑娘拖實老公喺銅鑼灣睇家庭電器，見兩夫婦主攻揀迷你飯煲，睇完一個又一個，似乎想搣甩「外賣夫婦」稱號，轉食健康住家飯喎！



靚太伍詠薇，99年同拍拖8個月嘅練海棠閃婚，婚後enjoy二人世界，今年7月1日係兩公婆結婚20周年大日子，二人去咗日本sweet吓慶祝。多年嚟，練太都唔怕人笑佢係「無飯主婦」，試過有人問佢會否的起心肝學廚？伍姑娘決絕話：「唔會！我唔鍾意，又有潔癖，中菜咁多芡汁，又要落手撈乜撈物，會整污糟對手！(老公有無投訴？)佢敢？佢唔驚我揼佢呀！」所以人妻形容同老公練海棠係「外賣夫婦」。



細細個 二人用



不過世事無絕對！日前下午5時，素顏伍姑娘戴上口罩密冚星味、同老公穿上白色情侶裝，現身銅鑼灣怡和街一間家居專門店。見兩公婆早有目標，一齊行去揀飯煲。老夫老妻好有默契，望兩望就睇中一個大約二人用嘅迷你飯煲，人妻拎上手仔細check吓，然後又揀吓顏色及其他size。之後，兩人再睇另一款，同樣係小巧的骰嘅迷你飯煲，啱晒兩夫婦用啦！之後兩人再向女店員查詢，似乎想搵個有內置蒸架嘅飯煲仔，睇多兩款都唔啱心水，就無癮拖手走人。



7‧1瓷婚紀念日



伍詠薇同丈夫練海棠結婚20年，男方曾兩度「偷食」，但兩夫婦最終和好如初。月前，人妻感性發文：「今天是我倆結婚20周年…老練，我沒甚麼再給你，最好的時光已經給了你，接下來的日子，下半場人生，一起好好生活吧…。」



採訪 : 梁志明