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山口百惠傳獲邀亮相《紅白》

2019-09-16 列印
■百惠引退後多年，仍吸引東瀛傳媒追訪拍攝。資料圖片
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　　日本傳奇女星山口百惠1980年下嫁三浦友和並引退相夫教子。今年7月，百惠推出布藝書《時間的花束》，初版10萬本售罄三度加印。

　　據日本雜誌《女性SEVEN》報道指，NHK電視台便有意邀請今年剛60歲的百惠，擔任令和首屆兼第70屆《紅白歌唱大賽》嘉賓，百惠上次亮相是40年前，外界估計百惠多年來堅決不復出，這次要成功邀得她「出山」，絕非易事。

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