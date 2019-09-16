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謝夫紅地氈咀老婆搶風頭

2019-09-16 列印
■謝夫與妻子結婚5年依然好恩愛。
■謝夫在鏡頭前肉緊錫老婆。
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　　前晚，一年一度在洛杉磯舉行的創意藝術艾美獎頒獎禮中，名嘴主持占士高登榮獲最佳綜藝節目特輯及最佳短篇綜藝節目兩獎，卻被謝夫高林拔搶風頭，66歲的謝夫拖着36歲愛妻Emilie Livingston，在紅地氈上咀嘴，頓成全場焦點。另外，綜藝節目《粉紅救兵》亦奪得最佳真人騷和最佳真人騷演員等獎項。

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