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﻿天才導演

2019-09-16 列印
        21歲Tom是倫敦大學皇家哈洛威學院戲劇碩士，身兼香港舞台劇導演、演員、製作人、編劇、作曲及填詞人，15歲執導《油脂》粵語版（2013年），成為香港最年輕的舞台劇導演。
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