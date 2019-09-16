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莫文蔚巴黎開騷 唱《明星》悼張國榮

2019-09-16 列印
■Karen身材Fit到爆。
■莫文蔚騎在木馬馬背上演出。
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　　莫文蔚（Karen）日前假巴黎的Folies Bergère劇院舉行巡唱，當天正是好友「哥哥」張國榮的生忌，她特別點唱了一曲《明星》來懷緬故友。她透露哥哥最喜歡的地方就是巴黎，因為覺得當地很浪漫。Karen當晚還戴上逾百年歷史、有一顆7.43卡大的橢圓形鑽石的古董后冠，獻唱法語歌《La Vie en rose》。

　　Karen並宣佈將挑戰健力士世界紀錄，將於10月12日假海拔3,650米高的「世界之巔」西藏拉薩，舉行其世界巡迴演唱會。對於成為第一位挑戰在世界最高海拔做個人大型售票演唱會的歌手，Karen表示：「這是《絕色巡演》非常重要的時刻，我們要一起創造歷史了！」

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