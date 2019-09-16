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小朋友演音樂劇無甩漏 雯女笑言怕失威拒參與

2019-09-16 列印
■雯女笑稱拒演音樂劇原因是怕輸畀小朋友。
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　　昨日，張崇基和張崇德演出音樂劇《童sing童戲》，吸引鄧萃雯捧場，雯女表示每年都會來支持，雖曾獲邀演出，但謙稱演技不及一班只得幾歲的小朋友，「佢哋走台同講對白無甩漏，萬一輸畀佢哋會無面呀」。

　　對於小朋友演音樂劇，雯女說：「我覺得當一個人找到自己的興趣，力量是可以超出自己，我諗如果我細個有機會演出歌舞劇，大個就不得之了！」她指一班小朋友雖則家境不太好，但會懂得識利用有限空間練習樂器，每次見到他們也會被感動，並被啟發很多事不能奉旨。談到近況，雯女稱可能很快便離開香港拍攝一套時裝劇，仍在看劇本中，又承認現時少了古裝劇，皆因內地有限制。

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