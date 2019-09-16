﻿老公患癌 因政見同家人吵大鑊 肥媽壓力爆煲撼頭埋牆

「肥媽」(Maria Cordero)自7月20日擔任「守護香港」集會主持人，豎起拇指「俾Like」支持香港警察後玩「深潛」。日前肥媽罕有出席一間金行的周年晚宴，她接受訪問時強烈否認「721元朗恐襲」事件後同警察割席，自爆因為老公病重，加上同家人因政見不同而經常炒大鑊，情緒失控的她不時爆喊，甚至撼頭埋牆而嚇親家人，目前要服用精神科藥物控制病情，亦被禁睇新聞，子女更勒令她不要多事！ 採訪：方騫平 鳴謝：富麗華珠寶金行



前周三，瘦了一個碼的肥媽帶埋老公為相熟珠寶金行擔任周年晚宴表演嘉賓，又唱又跳改編自劇集《難兄難弟》主題曲的《We like HK》來唱好香港，之後再唱《月亮代表我的心》及跟漢洋合唱《東方之珠》，全程表現興奮，更有師奶粉絲握實肥媽手「集郵」，老公就安靜地坐喺台下欣賞。肥媽有感而發說：「《東方之珠》係唱我哋嘅香港，每個地方都有高有低，但香港點都係一塊福地！意見唔同唔緊要，最緊要坐低一齊去傾。」當問到肥媽點睇o依家香港社會狀況時，她竟說唔多清楚，自己已不問世事，坦言「o依家我乜都唔理。」



困擾睇心理醫生



肥媽自爆：「屋企有32位成員，一向融洽相處，佢哋有啲中立、亦有唔同顏色，部份立場激進，有次成家人睇新聞，結果釀成激烈爭吵，你知我好霸道唔會畀人講嘢㗎啦，愈鬧愈嘈，當時我情緒好激動爆喊叫停，但嗌極都無人肯收聲，真係唔知點算好，唯有撼頭埋牆自殘，撼到後腦起『樓』嚇親屋企人。」另外肥媽原來近兩年一直陪住患有肺癌的老公進出醫院。「由1月至今留咗6次院，私家醫院醫療費超過600萬，但唔緊要，老公好叻，比醫生估計得返一年壽命更長。所以嗰排心情衰到不得了，壓力大到連手都震埋。最後要睇心理醫生尋求專業治療。醫生專業建議，解決呢類情緒困擾，屋企人需要圍埋一齊坐低傾，就算唔明佢哋嘅諗法，接受與否唔重要，都可以好嬲咁講出自己感受、同時畀對方發聲，咁做係愛惜大家睇法，然後一齊達成共識。」



願香港早日病瘉



肥媽同家人為怕影響感情，已協議唔再睇電視新聞。「我哋變返和平共處，但喺協議下，如我要出席一啲有立場嘅公開活動，係要得到家人同意，相反，佢哋都唔會參與。」今次事件令肥媽學會要互相尊重大家想法：「佢哋唔使改變我，我亦都未必認同佢哋見解，始終冇人啱晒，亦冇人會錯晒！所以單睇警民衝突片段不能作準，評論亦唔公平。最緊要控制到情緒，好彩經已由兩粒藥減到只係食一粒，不過仲要長期服用。」她慨嘆說：「我只係得一個信念，香港快啲變返以前嘅香港，大家團結一致。」