越級挑戰環島游45公里 ﻿方力申﻿﻿仍好勝唔輸得﻿

前香港泳隊隊員方力申退役後成為藝人，唱歌拍戲15年，期間將游水放埋一邊。11月佢會為「點滴是生命」進行「香港環島泳45公里慈善挑戰」，預計12小時內完成，目標籌450萬為45萬名缺水的貧困人士提供潔淨食水。小方坦言以前最多游1500米，今次絕對是越級挑戰。除了父母擔心，以前隊友亦撥冷水，令他更積極練習。他表示策略是留前鬥後，並加入4位游泳好手陪他游水以激勵鬥心望能完成。他續稱：「你問我得唔得？我唔會畀自己唔得。」撰文：李佩儀 攝影：張詠森 化妝：Yen Lai



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方力申入行後做過很多慈善大使，07年隨「點滴是生命」到甘肅探訪，令他有好大衝擊，他說：「以前我日日練水，見到水都怕，但嗰次經歷先知原來有地方係咁乾旱，要行好遠去攞水，但啲水好似奶茶嘅色，好唔乾淨。」至去年該機構成立20周年，方力申便構思環島游籌款活動，他直言：「我29歲跑過一次馬拉松，如果39歲游到一個馬拉松都係體能嘅挑戰。」這半年他幾乎日日練水，每次練習由30分鐘至5個鐘不等。早前在海上練習時更游到嘔，他解釋：「游泳池同游海好唔同，游海會暈浪，海水污糟飲咗可能會病，裏面仲有嘢咬。」



小方憶述將這項挑戰告知以前的隊友時，他們均稱：「唔好玩啦，嘥氣！」而父母亦很擔心，他坦言：「媽媽唔係好想我去做，畢竟我15年冇乜點游過水，而爸爸就想我完成，因為做到呢件事係幾威嘅。」方力申練多一個月就會減少練習儲體力，到時亦會採取留前鬥後的方法，他有策略地說：「頭20幾公里唔可以畀自己太攰，要分配好體力，喺我游咗3個鐘後，會有4位supporting嘅人輪住同我一齊游，因為我發覺我游水仲好勝，唔會輸畀隔離嗰個。」問到預計能否完成？他坦言：「唔知，但我唔會畀自己唔得，因為好多人捐咗錢，終極目標係要完成挑戰。」



